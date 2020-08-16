200 тысяч протестующих: в Беларуси прошел самый массовый в истории марш

На митинге присутствовала соратница Светланы Тихановской.
В Минске 16 августа около 200 тысяч человек вышли на самый массовый в истории митинг - Общенациональный марш За свободу, выступая против фальсификаций на выборах президента страны.
Как сообщает Радио Свобода, таких массовых протестов страна еще не видела.
Жители Минска собрались у Стеллы в центре столицы. Перед демонстрантами выступила Мария Колесникова, соратница Светланы Тихановской. Она заявила, что Лукашенко не только главная угроза для беларуского народа, но и угроза для независимости страны.
"Бывший президент должен подать в отставку. Он утопил страну в насилии", - сказала Колесникова.
"Убийца!" - скандировали беларусы в ответ.
На прилегающих к проспекту Независимости улицах стояли два десятка автозаков и водометы, административные здания были окружены силовиками.
Митинги прошли и в других населенных пунктах Беларуси. В ряде городов вместо красно-зеленого флага начали водружать на флагштоки символ Беларуси — бело-красный флаг, который стал символом протеста.
"Жыве Беларусь" и "Уходи!" - скандировали митингующие.
Улицы Минска еще никогда в истории не видели такого количества людей, собравшихся одновременно в одном месте.
Участники акции развернули 100-метровый бело-красный флаг.
Как ранее сообщалось, Лукашенко во время совещания в Центре стратегического управления в Минобороны заявил, что необходимо срочно перебросить Витебскую десантно-штурмовую бригаду в Гродно.
Напомним, журналисты сообщали, что в Беларуси 34-летнего активиста протестов Александра Тарайковского, который стал первой жертвой противостояний в центре Минска, убил кто-то из бойцов спецназа КГБ Альфа или спецназа МВД Алмаз.
Как известно, в Минске 10 августа на улице Пушкинской погиб протестующий, который стал первой жертвой уличных протестов после оглашения результатов выборов президента Беларуси.