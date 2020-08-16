"Доверия и близко нет": у Зеленского ответили на обвинения Лукашенко в организации протестов

Офис Зеленского резко ответил Лукашенко / Офис президента

В Офисе президента опубликовали официальный ответ на обвинение президента Беларуси Александра Лукашенко, который обвинил Украину в организации и поддержке массовых акцией протеста.

"Межгосударственные отношения — это прежде всего корректность и взвешенность публичных формулировок. Так как независимо от того, в каком эмоциональном состоянии находишься сегодня в отношениях между соседями обязательно будет завтра, послезавтра. Однако сегодня в Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины "приказывает" провести новые выборы в Беларуси. Это не просто откровенная ложь. Это сознательное нагнетание. Сознательное провокационное поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются сугубо Беларуси и внутреннего недоверия?..", — пишет пресс-служба президента Владимира Зеленского.

Ситуацию в Беларуси в Офис президента условно разделала на три пункта:

Украина точно уважает и географические и политические границы каждой нации и не вмешивается в решение вопросов о выборах или чью-то победу на них. Потому что корректность, терпение и является признаком цивилизованности любой нации…

несомненно, ссылаясь на то или иное соседнее государство нельзя заглушить голос многотысячных протестов своих же сограждан. Если доверия нет, — а мир видит, что доверия и близко нет — то этот дефицит несправедливыми обвинениями в адрес "руководства другой страны" не восполнить. Скорее, можно вызвать еще большее недоверие.

официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив "вагнеровцев", что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит. Это, кстати, тот же выбор государства, однозначно говорит о ее внутренние ценности. Оставим этот вопрос риторическим.

"Единственное, что хотелось бы действительно сказать белорусскому государству, это — уважайте право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу. И на политическую зрелость … От этого будет зависеть не только будущее Беларуси, но и будущее многих людей, включая любыми политиками", - подытожили у Зеленского.