Протесты в Беларуси: ОМОН начал избивать и задерживать людей

В Беларуси начались массовые акции протеста / Tut.by

В столице Беларуси мирные жители вышли на протест после отказа ЦИК регистрировать независимых кандидатов на выборах президента страны, которые должны состояться 9 августа.

Как сообщает Tut.by, сотрудники ОМОН начали избивать безоружных. По данным правозащитников, только в Минске были задержаны более ста человек.

В Минске закрыли станции метро. Прошлой ночью в начале проспекта Победителей люди свистели и хлопали в ладоши, кричали "Позор!" и "Уходи!", сигналили автомобили. На площади Свободы дежурил автозак и два автобуса.

Вечером во вторник МВД Беларуси распространило предупреждение о недопустимости участия в незаконных массовых мероприятиях и призвало жителей Беларуси "проявить разум и мудрость, реагируя на призывы собраться на улицах городов".

Тем временем ЦИК Беларуси зарегистрировала кандидатами на грядущих выборах пять человек. Среди них:

действующий глава государства Александр Лукашенко;

экс-депутат Анна Канопацкая;

председатель партии БСДГ Сергей Черечень;

сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев;

супруга задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская.

Вместе с тем белорусский Центризбирком проголосовал за недопуск в кандидаты на выборах главного конкурента действующей власти Виктора Бабарико.

Как ранее писал Главред, кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико, который, согласно соцопросам, является абсолютным лидером по уровню поддержки среди граждан, получил обвинения сразу по трем статьям.