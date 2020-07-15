Протесты в Беларуси: ОМОН начал избивать и задерживать людей

В столице Беларуси мирные жители вышли на протест после отказа ЦИК регистрировать независимых кандидатов на выборах президента страны, которые должны состояться 9 августа.
Как сообщает Tut.by, сотрудники ОМОН начали избивать безоружных. По данным правозащитников, только в Минске были задержаны более ста человек.
В Минске закрыли станции метро. Прошлой ночью в начале проспекта Победителей люди свистели и хлопали в ладоши, кричали "Позор!" и "Уходи!", сигналили автомобили. На площади Свободы дежурил автозак и два автобуса.
Вечером во вторник МВД Беларуси распространило предупреждение о недопустимости участия в незаконных массовых мероприятиях и призвало жителей Беларуси "проявить разум и мудрость, реагируя на призывы собраться на улицах городов".
Тем временем ЦИК Беларуси зарегистрировала кандидатами на грядущих выборах пять человек. Среди них:
- действующий глава государства Александр Лукашенко;
- экс-депутат Анна Канопацкая;
- председатель партии БСДГ Сергей Черечень;
- сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев;
- супруга задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская.
Вместе с тем белорусский Центризбирком проголосовал за недопуск в кандидаты на выборах главного конкурента действующей власти Виктора Бабарико.
Как ранее писал Главред, кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико, который, согласно соцопросам, является абсолютным лидером по уровню поддержки среди граждан, получил обвинения сразу по трем статьям.