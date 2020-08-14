Разрыв печени, вывих плеча: в Беларуси показали бесчинства силовиков

Беларусы с тяжелыми травмами рассказали о действиях силовиков / Фото: TUT.BY

В Беларуси после противостояний между силовиками и протестующими несколько особенно тяжелых пациентов рассказали о травмах, которые получили на демонстрациях.

Как сообщает издание TUT.BY, пострадавшие находятся в Больнице скорой медицинской помощи в Минске.

Журналисты встретились с шестью демонстрантами, которые рассказали о своих травмах. У них диагностированы: черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы и кровоподтеки, травматический шок, сотрясение головного мозга, взрывная травма, осколочные ранения и даже разрыв печени.

Пациенты больницы рассказывают, что все они жестоко избиты силовиками. Каждому из них понадобятся месяцы лечения и реабилитации для полноценного восстановления.

В больнице находятся 20-летний Алексей Курачев, 34-летний Максим Сальников, 21-летний Александр Альховский, 19-летняя Мария Зайцева, 24-летний Кирилл Пискарев и 32-летний Александр Пашковский. У каждого из них своя история. Судебно-медицинские эксперты к этим людям не идут.

Большинству людей, которым были нанесены травмы на акциях, медпомощь оказали в амбулаторных условиях. В больницах сейчас находится 150 человек.

Практически все пациенты находятся в тяжелом состоянии, многие не могут самостоятельно передвигаться.

Протесты в Беларуси

Напомним, в Минске 10 августа на улице Пушкинской погиб протестующий, который стал первой жертвой уличных протестов после оглашения результатов выборов президента Беларуси.

Как ранее сообщалось, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Массовые протесты в Беларуси начались после того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым безоговорочным лидером избирательной гонки является действующий президент Александр Лукашенко.