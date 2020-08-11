Баррикады и взрывы гранат: в Минске вновь начались столкновения, закрыто метро

На Каменной Горке строят баррикады - фото t.me/onlinerby

В Минске на Каменной горке уже собралось несколько сотен человек. Люди начали сооружать баррикады и останавливать движение транспорта.

Об этом сообщает Onliner.

Было не меньше трех хлопков, видны вспышки и дым, применяют светошумовые гранаты.

ГАИ перекрыла движение из Каменной Горки в центр по улице Притыцкого.

"На развязке в районе "Пушкинской" несколько парней вытащили на центральные дороги скамейку и мусорные баки, пытаются сооружать баррикады и останавливать движение" - говорится в сообщении.

Также, по данным NEXTA, начались столкновение. На Каменной Горке слышны разрывы гранат.

Большая группа протестующих собралась возле станции метро "Михалово". Силовики начали разгонять активистов, и те отступили в соседний парк. Там к людям присоединились свежие силы. ОМОНовцы задерживают людей.

В целях обеспечения безопасности в связи с протестами в Минске закрыли семь станций метро. Об этом сообщает TUT.By.

"В целях обеспечения безопасности пассажиров в столичном метро закроют несколько станций, сообщили в пресс-службе метрополитена. С 18:15 прекращен вход-выход пассажиров со станций метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская", "Молодежная" и "Пушкинская". Поезда на этой станции не останавливаются", – говорится в сообщении.

Протесты в Беларуси

Напомним, в Беларуси продолжаются протесты против результатов президентских выборов, которые, по данным официального Минска, выиграл Александр Лукашенко. В ходе протестов происходят вспышки противостояния активистов с правоохранителями.

Также Главред писал о том, что в больницы Беларуси были госпитализированы более 200 человек, которые пострадали во время столкновений с правоохранителями. Некоторым пациентам нужны операции.