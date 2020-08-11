"Хочет скрыть преступления": супруга оппозиционера резко высказалась о Лукашенко

Супруга Цепкало заступилась за Тихановскую / Reuters

Супруга беларусского оппозиционера Вероника Цепкало выразила поддержку кандидату в президенты Светлане Тихановской, которую назвала "единственным легитимным главой государства".

Эмоциональное видео опубликовала белорусская служба Радио Свобода.

"Мы понимаем, что 9 августа 2020 Лукашенко проиграл президентские выборы. И единственный легитимный президент в стране - это ты, Светлана Тихановская", - обратилась она к оппозиционерке, добавив, что власть не понимает, что белорусы борются не только за победителя выборов, но и за свое базовое право - свободные и честные выборы.

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По ее мнению, заявлением о том, что протестами якобы управляют из-за границы Лукашенко самом деле "хочет скрыть преступления против своего народа, геноцид белорусского народа от всего мирового сообщества".

"ОМОН, силовики, остановитесь! Кого вы защищаете? Нелегитимного Лукашенко, который отдает устные приказы? Ваша жизнь и свобода этого достойны? Как вы будете спать ночью? Как вы будете смотреть в глаза своим детям и внукам? Как вы с этим будете дальше жить?", - обратилась к правоохранителям Цепкало.

Как ранее писал Главред, белорусский коммерсант Валерий Цепкало, которого не допустили к выборам президента Беларуси, объяснил, почему политики данной страны не высказываются по аннексии РФ Крыма у Украины весной 2014 года.