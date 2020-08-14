В Беларуси у "организатора акций" нашли портрет Бандеры и символику СБУ

У Юрия Воскресенского нашли портрет Бандеры / Фото: скриншот из видео

Государственный телеканал Беларусь 1 показал сюжет о задержании оппозиционного активиста и якобы организатора протестов Юрия Воскресенского, у которого обнаружили портрет Степана Бандеры и символику СБУ.

Как сообщает BBC Украина, Воскресенский представлен как "организатор протестных акций" в одном из районов Минска и "координатор" штаба оппозиционера Виктора Бабарыки.

Однако рассказывает демонстрант о своих контактах с московским политологом Дмитрием Болкунцем, который намеревался "дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Республике Беларусь".

В сюжете Воскресенский заявил о своем добровольном решении обратиться в КГБ, а также отметил, что его "использовали московские кукловоды". Показали журналисты также фрагмент обыска, где можно увидеть среди личных вещей противогазы, строительные каски, справочник о стрелковом оружии и книгу Восстань и убей первым. Также в кадре появляется кошелек с символикой Службы безопасности Украины и карманный календарь с изображением Степана Бандеры.

"Свобода або смерть", - гласит подпись рядом с изображением лидера украинских националистов.

/ Фото: скриншот из видео

/ Фото: скриншот из видео

Отметим, беларуские журналисты сообщали о жестком задержании Воскресенского — силовики выломали дверь у него дома и увели с собой.

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Протесты в Беларуси

Напомним, в Минске 10 августа на улице Пушкинской погиб протестующий, который стал первой жертвой уличных протестов после оглашения результатов выборов президента Беларуси.

Как ранее сообщалось, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Массовые протесты в Беларуси начались после того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым безоговорочным лидером избирательной гонки является действующий президент Александр Лукашенко.