СМИ узнали, кто мог убить первую жертву протестов в Беларуси

Убить первую жертву протестов в Беларуси могли спецназовцы / Фото:Tut.by

В Беларуси 34-летнего активиста протестов Александра Тарайковского, который стал первой жертвой противостояний в центре Минска, убил кто-то из бойцов спецназа КГБ Альфа или спецназа МВД Алмаз.

Как говорится в расследовании Conflict Intelligence Team, МВД Беларуси признало факт гибели демонстранта.

По словам силовиков, Тарайковский погиб на перекрестке улицы Притыцкого и проспекта Пушкина от детонации в руке взрывного устройства. Они утверждали, что мужчина планировал бросить его в правоохранителей.

Однако в Сети начали появляться видео трагедии, на которых не видно взрывного устройства, но видна вспышка от выстрела со стороны силовиков, в результате которой мужчина упал на асфальт без чувств.

Специалисты подробно разобрали ролики и пришли к выводу, что на перекрестке один из бойцов спецназа поднял ружье, появилась вспышка и демонстрант рухнул замертво. Исследователь Роберт Ли считает, что силовики были вооружены дробовиками Benelli M4 и гранатометами ГМ-94. Они способны стрелять нелетальными боеприпасами.

[SENSITIVE VIDEO] Minsk, Aug10. You can see the shot, and then protester began to stagger. Later another rifle was directed (illuminated by a flashlight) and two more shots. The man falls. Apparently, nothing exploded in his hand, as reported in the news pic.twitter.com/58EVcesajb — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 11, 2020

По словам расследователей, в ту ночь на перекрестке стояли силовики в зеленой форме. Ли предполагает, что это бойцы СОБР МВД. Местные журналисты сообщают, что видели на роковой улице сотрудников спецподразделения Алмаз и бойцов спецназа КГБ Альфа. Однако идентифицировать убийцу невозможно, поскольку они были в масках и постоянно перемещались по перекрестку.

Журналисты из официальных документов узнали, что у Тарайковского в свидетельстве о смерти в качестве ее причин значатся открытая рана грудной клетки и вызванная ей массивная потеря крови.

"Вполне соответствует проанализированному нами видео", — резюмировали расследователи.

/ Фото: Conflict Intelligence Team

Протесты в Беларуси

Напомним, в Минске 10 августа на улице Пушкинской погиб протестующий, который стал первой жертвой уличных протестов после оглашения результатов выборов президента Беларуси.

Как ранее сообщалось, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Массовые протесты в Беларуси начались после того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым безоговорочным лидером избирательной гонки является действующий президент Александр Лукашенко.