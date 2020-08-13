В Беларуси против задержанных украинцев открыли уголовное дело: подробности

Об уголовном деле на украинцев рассказала белорусская правозащитница Татьяна Равьяка.
В Беларуси открыли уголовное дело на двух задержанных в Минске в среду, 12 августа, украинцев ‒ волонтеров благотворительной организации Восток SOS Константина Реуцкого и Евгения Васильева.
Об этом сообщает Telegram-канал Радио Свобода-Беларусь со ссылкой на данные белорусской правозащитницы Татьяны Равьяки.
По ее словам, дело открыто по статье о массовых беспорядках. Она предусматривает наказание сроком от трех до восемь лет тюремного заключения.
Равьяка уверяет ‒ волонтеры прибыли в Беларусь в среду утром. Сперва пили кофе, затем пошли на прогулку и были задержаны правоохранителями.
"Они не могли и не участвовали ни в каких беспорядках", ‒ заявила правозащитница.
Также Равьяка добавила, что Реуцкий и Васильев прибыли в Беларусь в рамках миссии по оказанию помощи своим белорусским коллегам, у которых много работы в связи с многочисленными арестами во время протестов.
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Напомним, ранее, несколько дней назад, в городе Витебск, во время масштабных протестов в Беларуси избили украинского фотокорреспондента и задержали девятерых граждан Украины.