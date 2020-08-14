Подготовка к разгонам: в центр Минска движется военная техника

В центр Минска движется военная техника

На фоне массовых акций протестов в центр Минска выдвинулась огромная колонна военные, в составе которой движется также несколько автозаков.

Об этом сообщает ТАСС.

Военные следуют в автобусах, в колонне есть также автозаки. Сейчас они находится на проспекте Независимости.

Техника выехала с территории воинской части 5448 Внутренних войск в Уручье. По данным других СМИ, в составе колонны два водомета и несколько автобусов с ОМОНовцами.

Протесты в Беларуси

Напомним, в Минске 10 августа на улице Пушкинской погиб протестующий, который стал первой жертвой уличных протестов после оглашения результатов выборов президента Беларуси.

Как ранее сообщалось, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Массовые протесты в Беларуси начались после того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым безоговорочным лидером избирательной гонки является действующий президент Александр Лукашенко.