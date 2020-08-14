В Польше озвучили детали санкций против Беларуси

В ЕС хотят ввести точечные санкции против Беларуси / УНИАН

Евросоюз намерен учредить персональные санкции против ряда граждан Беларуси в связи с масштабными кровавыми протестами, которые вспыхнули после оглашения результатов выборов президента и победы Александра Лукашенко.

"Мы не можем проходить мимо фактов фальсификации выборов и [применения] силы", — сообщают европейские СМИ со ссылкой на главу МИД Польши Яцека Чапутовича.

По словам польского дипломата, ЕС будет составлять список граждан Беларуси, участвовавших в фальсификации результатов президентских выборов и использовании силы против мирных демонстрантов.

Дипломатические источники отмечают, что финальное решение по санкциям может быть принято через несколько недель. Первоначально состоится совещание глав МИД стран-членов.

Читайте такжеРазрыв печени, вывих плеча: в Беларуси показали бесчинства силовиковПо данным журналиста радио Свободная Европа Рикарда Йозвяка, министры договорились о подготовке санкций в отношении чиновников Беларуси.

"Совет ЕС по иностранным делам согласен дать зеленый свет санкциям против Белоруссии. Рабочие группы составят (санкционные) списки", - написал Йозвяк в Twitter.

Сегодня проходит внеочередной Совет ЕС по иностранным делам в форме видеоконференции. Дипломаты преимущественно обсуждают ситуацию в Беларуси.

Протесты в Беларуси

Напомним, в Минске 10 августа на улице Пушкинской погиб протестующий, который стал первой жертвой уличных протестов после оглашения результатов выборов президента Беларуси.

Как ранее сообщалось, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Массовые протесты в Беларуси начались после того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым безоговорочным лидером избирательной гонки является действующий президент Александр Лукашенко.