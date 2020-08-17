В белорусском Гродно со скандалом уволили троих журналистов

В Гродно уволили троих журналистов / Фото: REUTERS

Трех журналистов, которые накануне поддержали массовые акции протеста в Беларуси, уволили с государственной телерадиокомпании в Гродно.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что были уволены:

Дмитрий Чекан,

Дмитрий Лютомский

Сергей Гадзеев.

Официально сотрудники телерадиокомпании забастовку не объявляли, потому что считают, что могут быть полезны в предоставлении достоверной информации. Впрочем, сейчас телерадиокомпания фактически бастует - в эфир выходят только новости о погоде.

В социальных сетях ТРК появилось обращение к главе Национальной телерадиокомпании Беларуси Ивану Ейсманту.

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Сотрудники заявили, что возмущены тем, что происходит в стране: грубыми нарушениями во время избирательной кампании; нарушением прав и свобод граждан Беларуси; давлением на журналистов, цензурой в государственных СМИ.

"Теперь мы готовы предоставить площадку для конструктивного диалога на радио и телевидении, как сторонникам, так и тем, кто не согласен с действующей властью", - заявили журналисты.

Напомним, ранее Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором заявила ‒ она готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера Беларуси.

Также Главред писал о том, что штаб Светланы Тихановской (которая находится сейчас в Литве) призвал белорусов ко всеобщей забастовке ‒ ради того, чтобы ушел в отставку нынешний руководитель государства Александр Лукашенко.