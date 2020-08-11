В МИД Беларуси признались, разглашают ли информацию о задержанных

В МИДе Беларуси рассказали о судьбе задержанных / Reuters

В МИДе Беларуси заверили, что не разглашают информацию о месте содержания граждан, которые были задержаны во время массовых акций протеста. Можно получить информацию лишь о том, есть ли человек в списке пойманных милицией.

Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

"Информацию о задержанных во время несанкционированных массовых мероприятий в Минске можно получить круглосуточно... Сотрудники сообщат, есть ли человек в списке задержанных до суда за совершение правонарушения. Сведения о месте содержания гражданина не разглашаются", - проинформировала она.

Протесты в Беларуси

Напомним, в Беларуси продолжают идти протесты против результатов президентских выборов, которые, по данным официального Минска, выиграл Александр Лукашенко. В ходе протестов происходят вспышки противостояния активистов с правоохранителями.

Также Главред писал о том, что в больницы Беларуси были госпитализированы более 200 человек, которые пострадали во время столкновений с правоохранителями. Некоторым пациентам нужны операции.