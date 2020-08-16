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"Все весьма х*рово": юморист Слепаков посвятил стих Лукашенко

16 августа 2020, 20:23

Артист в поэтической форме обратился к беларускому лидеру.

Семен Слепаков
Семен Слепаков / Скриншот

Известный российский юморист Семен Слепаков с помощью рифмы обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко и высказал свое негативное отношение к протестам, которые охватили страну.

Свое творчество Слепаков опубликовал в Instagram.

В стихотворении артист выражает возмущение в связи с тем, что Лукашенко допустил избиение силовиками мирных протестующих. Слепаков подчеркнул, что президент Беларуси не хочет отдавать власть, несмотря на стремление народа. Юморист подметил, что "колхозник бывший превратился в монстра".

Обращаюсь к Вам я, Александр Григорич,

Хоть и вряд ли Вы прочтете строки эти,

На душе моей сейчас тоска и горечь

От того, что я увидел в интернете.

Ведь, у нас его пока не отключали

(То ли ссут, то ли вопрос стоит не остро),

И я вижу в изумлении и печали,

Что колхозник бывший превратился в монстра.

Он и раньше не был ангелом, но шармом

Обладал, давая повод посмеяться.

Тут - на теле у народа твердым шанкром

Вдруг вскочил и не желает удаляться.

Говорят ему - хотим мы выбрать сами!

Вон, ВВ и тот менялся на Димона!

А в ответ он только шевелит усами,

И с цепи спускает полчища ОМОНа.

Много лет прошло, с тех пор как твердым шагом

Он ступил на эту скользкую дорожку

И идет по ней, махая старым флагом,

По пути людей сажая, как картошку.

Враг не дремлет, так ведь, Александр Григорич?

Бродят натовцы и Вагнер по округе -

Вы не там где надо ищете чудовищ,

Лучше в зеркало взгляните на досуге.

Нагибаете Вы жестко, без прелюдий

И сомнений - Ваши нервы как канаты,

Только если твой народ тебя не любит -

Помогают слабо пули и гранаты.

Если Вам победу не нарисовали,

Если правда это был народный выбор,

Где же люди, что за Вас голосовали?

Почему они на улицы не выйдут?

Любопытно очень, Александр Григорич,

В интервью смотрел Вас давеча с Гордоном

Вы на вид совсем как будто бы не сволочь,

И на первый взгляд не кажетесь гондоном...

Как же вдруг такой нормальный с виду дядька

Умудрился натворить таких делишек?!

Где же видано, чтобы "родимый батька"

Брал и запросто стрелял в своих детишек?!

Да, с правами и у нас в России туго,

Вместо них нам лишь бы скрепами прикрыться,

На ворюге здесь у нас сидит ворюга,

Но ворюга мне милей, чем кровопийца.

Вы совсем уже там обалдели что ли?

Вы довольны сами этою картинкой?

Своего сыночка любите Вы - Колю?

Вот, представьте что его бы так дубинкой!

Вам уйти теперь нельзя - остаться тоже,

Вы в каком-то идиотском положении,

Я не знаю чем сей опус подытожить -

Не хватает моего воображения,

Ясно лишь, что вышло всё весьма хреново

И что вскоре может стать гораздо хуже...

Разве не было у Вас пути иного?

Вы подумайте об этом, сидя в луже.

Как ранее сообщалось, Лукашенко во время совещания в Центре стратегического управления в Минобороны заявил, что необходимо срочно перебросить Витебскую десантно-штурмовую бригаду в Гродно.

Напомним, журналисты сообщали, что в Беларуси 34-летнего активиста протестов Александра Тарайковского, который стал первой жертвой противостояний в центре Минска, убил кто-то из бойцов спецназа КГБ Альфа или спецназа МВД Алмаз.

Как известно, в Минске 10 августа на улице Пушкинской погиб протестующий, который стал первой жертвой уличных протестов после оглашения результатов выборов президента Беларуси.

новости Беларуси протесты в Беларуси Александр Лукашенко Семен Слепаков
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