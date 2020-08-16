"Все весьма х*рово": юморист Слепаков посвятил стих Лукашенко

Артист в поэтической форме обратился к беларускому лидеру.
Известный российский юморист Семен Слепаков с помощью рифмы обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко и высказал свое негативное отношение к протестам, которые охватили страну.
Свое творчество Слепаков опубликовал в Instagram.
В стихотворении артист выражает возмущение в связи с тем, что Лукашенко допустил избиение силовиками мирных протестующих. Слепаков подчеркнул, что президент Беларуси не хочет отдавать власть, несмотря на стремление народа. Юморист подметил, что "колхозник бывший превратился в монстра".
Обращаюсь к Вам я, Александр Григорич,
Хоть и вряд ли Вы прочтете строки эти,
На душе моей сейчас тоска и горечь
От того, что я увидел в интернете.
Ведь, у нас его пока не отключали
(То ли ссут, то ли вопрос стоит не остро),
И я вижу в изумлении и печали,
Что колхозник бывший превратился в монстра.
Он и раньше не был ангелом, но шармом
Обладал, давая повод посмеяться.
Тут - на теле у народа твердым шанкром
Вдруг вскочил и не желает удаляться.
Говорят ему - хотим мы выбрать сами!
Вон, ВВ и тот менялся на Димона!
А в ответ он только шевелит усами,
И с цепи спускает полчища ОМОНа.
Много лет прошло, с тех пор как твердым шагом
Он ступил на эту скользкую дорожку
И идет по ней, махая старым флагом,
По пути людей сажая, как картошку.
Враг не дремлет, так ведь, Александр Григорич?
Бродят натовцы и Вагнер по округе -
Вы не там где надо ищете чудовищ,
Лучше в зеркало взгляните на досуге.
Нагибаете Вы жестко, без прелюдий
И сомнений - Ваши нервы как канаты,
Только если твой народ тебя не любит -
Помогают слабо пули и гранаты.
Если Вам победу не нарисовали,
Если правда это был народный выбор,
Где же люди, что за Вас голосовали?
Почему они на улицы не выйдут?
Любопытно очень, Александр Григорич,
В интервью смотрел Вас давеча с Гордоном
Вы на вид совсем как будто бы не сволочь,
И на первый взгляд не кажетесь гондоном...
Как же вдруг такой нормальный с виду дядька
Умудрился натворить таких делишек?!
Где же видано, чтобы "родимый батька"
Брал и запросто стрелял в своих детишек?!
Да, с правами и у нас в России туго,
Вместо них нам лишь бы скрепами прикрыться,
На ворюге здесь у нас сидит ворюга,
Но ворюга мне милей, чем кровопийца.
Вы совсем уже там обалдели что ли?
Вы довольны сами этою картинкой?
Своего сыночка любите Вы - Колю?
Вот, представьте что его бы так дубинкой!
Вам уйти теперь нельзя - остаться тоже,
Вы в каком-то идиотском положении,
Я не знаю чем сей опус подытожить -
Не хватает моего воображения,
Ясно лишь, что вышло всё весьма хреново
И что вскоре может стать гораздо хуже...
Разве не было у Вас пути иного?
Вы подумайте об этом, сидя в луже.
Как ранее сообщалось, Лукашенко во время совещания в Центре стратегического управления в Минобороны заявил, что необходимо срочно перебросить Витебскую десантно-штурмовую бригаду в Гродно.
Напомним, журналисты сообщали, что в Беларуси 34-летнего активиста протестов Александра Тарайковского, который стал первой жертвой противостояний в центре Минска, убил кто-то из бойцов спецназа КГБ Альфа или спецназа МВД Алмаз.
Как известно, в Минске 10 августа на улице Пушкинской погиб протестующий, который стал первой жертвой уличных протестов после оглашения результатов выборов президента Беларуси.