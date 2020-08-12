В Минске повязали двух волонтеров из Украины, они не выходят на связь

В Минске задержали двух волонтеров из Украины / Reuters

Во время массовых акций протеста в Минске, которые вспыхнули после оглашения официальных результатов выборов президента Беларуси, были задержаны два украинских волонтера. Один из мужчин - бывший журналист Громадського.

Об этом сообщает Беларусская ассоциация журналистов.

"Новые задержания журналистов в Минске. В районе Площади Победы задержаны Константин Реутский (Громадське телевидение) и Евгений Васильев. Их задержали сотрудники ГАИ, связь с ними пропала", - говорится в сообщении.

Громадске уточняет, что Реуцкий работал в издании, а сейчас является волонтером организации Восток SOS, как и Васильев.

Мужчин задержали, скоре всего, за съемку поимки другого мужчины силовиками.

Протесты в Беларуси

Как сообщал Главред, в Беларуси продолжается серия массовых протестов после оглашения ЦИК результатов голосования на выборах президента страны, согласно которым Александр Лукашенко в очередной раз был переизбран на пост главы государства. Силовики не дают возможность людям провести протесты – по всей стране идет волна массовых задержаний.

Читайте такжеНародный артист Украины отказался от награды Лукашенко

В Министерстве здравоохранения Беларуси заявляли, что в больницы были госпитализированы более 200 человек, которые пострадали во время столкновений с правоохранителями. Некоторым пациентам нужны операции.

Также напомним, во время масштабных протестов в Беларуси избили украинского фотокорреспондента и задержали девятерых граждан Украины. Украинцев задержали в городе Витебск. Причина - "административные правонарушения".