Протесты в Бишкеке: протестующие подожгли Белый дом и освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО

Пожар в парламенте Кыргызстана / Фото Sputnik Кыргызстан

В ночь на 6 октября в столице Кыргызстана – Бишкеке – продолжились акции протеста несогласных с результатами выборов в парламент.

Митингующие подожгли здание ранее захваченного парламента, где также находится администрация президента. Огонь охватил по несколько кабинетов на четвертом, пятом, шестом и седьмом этажах, сообщает 24.kg

По словам участников акции протеста, кто-то специально поджег кабинет, затем огонь распространился на другие помещения. На место прибыли пожарные.

Огонь помогали тушить и сами митингующие. Они тушили огонь снаружи, пожарные - внутри здания. Через час огонь удалось локализовать.

Также сообщается, что митингующие направились в СИЗО Госкомитета нацбезопасности освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщает АКИpress.

В августе прошлого года Атамбаева задержал спецназ. Его резиденцию в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека дважды штурмовали силовики. Сначала сторонникам Атамбаева удалось не пустить спецназ к дому бывшего главы государства. Второй штурм был удачным, Атамбаева задержали.

Позже Атамбаева обвинили в убийстве заместителя командира Альфы Усена Ниязбекова при штурме резиденции. После чего бывший президент заявил, что во время штурма его резиденции он стрелял.

В декабре прошлого года Атамбаеву официально предъявили обвинение в убийстве начальника спецназа Альфа во время штурма его дома в Кой-Таше.

По данным Sputnik Кыргызстан, ближе к утру в соцсетях и СМИ появилась информация, что некоторые политики стали исполняющими обязанности глав МВД, ГКНБ и Генпрокуратуры. Однако на основании чего им дали полномочия, пока не сообщается

Протесты в Кыргызстане – что было ранее: