Протесты в Бишкеке: протестующие подожгли Белый дом и освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО

В результате протестов в Бишкеке скончался один человек, еще 590 - пострадали.
В ночь на 6 октября в столице Кыргызстана – Бишкеке – продолжились акции протеста несогласных с результатами выборов в парламент.
Митингующие подожгли здание ранее захваченного парламента, где также находится администрация президента. Огонь охватил по несколько кабинетов на четвертом, пятом, шестом и седьмом этажах, сообщает 24.kg
По словам участников акции протеста, кто-то специально поджег кабинет, затем огонь распространился на другие помещения. На место прибыли пожарные.
Огонь помогали тушить и сами митингующие. Они тушили огонь снаружи, пожарные - внутри здания. Через час огонь удалось локализовать.
Также сообщается, что митингующие направились в СИЗО Госкомитета нацбезопасности освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщает АКИpress.
В августе прошлого года Атамбаева задержал спецназ. Его резиденцию в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека дважды штурмовали силовики. Сначала сторонникам Атамбаева удалось не пустить спецназ к дому бывшего главы государства. Второй штурм был удачным, Атамбаева задержали.
Позже Атамбаева обвинили в убийстве заместителя командира Альфы Усена Ниязбекова при штурме резиденции. После чего бывший президент заявил, что во время штурма его резиденции он стрелял.
В декабре прошлого года Атамбаеву официально предъявили обвинение в убийстве начальника спецназа Альфа во время штурма его дома в Кой-Таше.
По данным Sputnik Кыргызстан, ближе к утру в соцсетях и СМИ появилась информация, что некоторые политики стали исполняющими обязанности глав МВД, ГКНБ и Генпрокуратуры. Однако на основании чего им дали полномочия, пока не сообщается
Протесты в Кыргызстане – что было ранее:
- В республике Кыргызстан 4 октября состоялись выборы в Жогорку Кенеш (киргизский парламент).
- По предварительным итогам выборов, в главный законодательный орган власти страны прошли четыре политические силы – Мекеним Кыргызстан – 23,9%, Биримдик – 24,5%, Кыргызстан – 8,7% и Бутун Кыргызстан – 7,1% голосов.
- Представители оппозиции выступили против результатов голосования и вывели людей на улицы.
- На акции протесты вышли несколько тысяч человек.
- На площади Ала-Тоо вечером 5 октября начался разгон митингующих. Милиция использовала светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
- В результате протестов после парламентских выборов в столице Кыргызстана Бишкеке скончался один человек, еще 590 пострадали. Об этом 6 октября сообщили в Министерстве здравоохранения Кыргызстана.
- Отмечается, что 150 пострадавших госпитализированы, 13 из них находятся в реанимации.