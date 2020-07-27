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"Виноваты украинские активисты": одиозный Соловьев нашел "руку Киева" в протестах в Хабаровске

27 июля 2020, 19:50

Один из главных телепропагандистов РФ построил целую конспирологическую теорию.

Соловьев
Владимир Соловьев / Medialeaks

Одиозный российский телепропагандист Владимир Соловьев высказал крайне оригинальный взгляд на причину массовых протестов в Хабаровском крае. по его мнению, ситуацию в регионе раскачивают украинцы, которые добиваются отделения региона от РФ.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своем канале в мессенджере Telegram.

"Украинские активисты развернули в Хабаровске акцию — призывают к отделению края. Акция Bot-net в сети — это целая информационная кампания. Активисты продвигают идею о принадлежности Хабаровска Украине. Требуют провести референдум и отделить регион от России. Распространяют украинскую карту, где территория Хабаровского края отмечена как "Зеленый Клин ". Название, которое использовали для этих земель в XIX — начале XX веках переселенцы из Украины", — написал он.

Более того, Соловьев считает - протестующие прямо ведут ситуацию "к развалу России".

"Часто в социальных сетях мелькает фраза: "Хабаровск — это Украина". Что, по сути, неприкрытый призыв к развалу России, — отметил он.

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Напомним, в Хабаровске местные жители уже несколько недель активно протестуют против ареста губернатора края Сергея Фургала, устраивая многотысячные митинги.

Недавно назначенный из Москвы его сменщик Михаил Дегтярев не захотел общаться с активистами, которые неоднократно требовали встречи с ним. На нынешних выходных, 25-26 июля 2020 года, он совершал рабочую поездку по Хабаровскому краю.

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