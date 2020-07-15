Массовый протест в Израиле: люди взбунтовались из-за вспышки коронавируса

В Иерусалиме 14 июля разгорелся протест / Reuters

Вечером 14 июля Иерусалим охватили массовые акции протеста. Их участники выступали против действий правительства в условиях коронакризиса и требовали отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

На улицы Иерусалима вышли тысячи митингующих. Они бросали камни в сотрудников полиции, били витрины магазинов и стекла в припаркованных автомобилях. Об этом сообщает newsru.co.il.

Для разгона толпы полиция применила специальные средства. Также были задействованы конная полиция и полицейский автомобиль с брандспойтом.

Были задержаны более 60 демонстрантов. Их обвиняют в нарушении общественного порядка, акциях вандализма и нападениях на сотрудников правоохранительных органов.

Утром в среду, 15 июля, большинство задержанных отпустили. В отношении восьмерых полиция добивается через суд продления содержания под стражей.

Как сообщал Главред, в Сербии также разгорелись антиправительственные протесты, спровоцированные ужесточением карантина в стране.

В июне в Риме сотни людей вышли на митинг против коронакризиса. Демонстранты требовали отставки правительства. Акция протеста переросла в столкновения с полицией.