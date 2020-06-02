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"Спасибо тебе, президент": Трамп похвалил себя и силовиков за борьбу с митингующими

2 июня 2020, 18:01

Президент США воспользовался для самопохвальбы своей собственной страницей в Twitter.

Трамп
Трамп похвалил себя и силовиков за борьбу с митингующими / Reuters

Американский президент Дональд Трамп похвалил себя и сотрудников силовых ведомств ‒ за то, что они успешно подавили митинги и протесты в Вашингтоне (округ Колумбия) и Миннеаполисе прошлой ночью.

Соответствующее сообщение руководитель Белого дома опубликовал на собственной странице в сервисе микроблогов Twitter во вторник, 2 июня 2020 года.

"В штате Вашингтон не было проблем прошлой ночью. Много арестов. Все проделали большую работу. Подавляющая сила. Доминирование. Точно так же Миннеаполис был великолепен (спасибо тебе, президент Трамп!)", ‒ написал Трамп.

До того, президент Трамп призвал руководство всех пятидесяти штатов активнее задействовать 350 тысяч бойцов Нацгвардии в разгоне митингов и протестов.

Напомним, ранее 25 мая в городе Миннеаполис штат Миннесота, полицейский убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда – просто наступив ему на шею. После чего местные жители обвинили правоохранителей в расизме и сожгли полицейский участок. Затем начались протесты по всей стране ‒ с полномасштабными массовыми беспорядками. Власти многих американских городов один за другим начали вводить комендантский час ‒ по причине погромов.

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