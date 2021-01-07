Протесты в США: Байден выступил с новым заявлением и рассказал о террористах

Байден снова прокомментировал протесты в США / Reuters

Избранный президент США Джо Байден обвинил Дональда Трампа в том, что он подстрекал к насилию на улицах в Вашингтоне.

По мнению Байдена, за четыре года у власти Трамп "ясно выразил свое презрение к нашей демократии, нашей Конституции и верховенству закона".

Кроме того, во время своего выступления в Делавэре Байден назвал участников беспорядков в Капитолии "внутренними террористами".

"Эти люди, скорее, мятежники или внутренние террористы. Трамп пытался использовать толпу, чтобы были проигнорированы голоса 160 миллионов американцев, которые проголосовали в ноябре. Не смейте называть их протестующими. Они были бунтующей толпой. Мятежники. Местные террористы", — заявил Байден, пишет AP.

Читайте такжеМеркель яростно отреагировала на беспорядки в США и высказалась о Трампе

События в США - о чем ранее сообщал Главред: