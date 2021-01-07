Протесты в США: Байден выступил с новым заявлением и рассказал о террористах

Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию.
Избранный президент США Джо Байден обвинил Дональда Трампа в том, что он подстрекал к насилию на улицах в Вашингтоне.
По мнению Байдена, за четыре года у власти Трамп "ясно выразил свое презрение к нашей демократии, нашей Конституции и верховенству закона".
Кроме того, во время своего выступления в Делавэре Байден назвал участников беспорядков в Капитолии "внутренними террористами".
"Эти люди, скорее, мятежники или внутренние террористы. Трамп пытался использовать толпу, чтобы были проигнорированы голоса 160 миллионов американцев, которые проголосовали в ноябре. Не смейте называть их протестующими. Они были бунтующей толпой. Мятежники. Местные террористы", — заявил Байден, пишет AP.
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События в США - о чем ранее сообщал Главред:
- В Вашингтоне 6 января во время заседания Конгресса США по вопросу утверждения итогов выборов президента у Капитолия произошла масштабная акция протеста сторонников Дональда Трампа. Активисты выступили в поддержку позиции действующего американского главы государства, который считает выборы сфальсифицированными.
- Активисты смогли прорваться в здание Конгресса, в ходе событий произошли столкновения с правоохранителями.
- В ходе беспорядков погибли четыре человека. Минимум 14 сотрудников полиции получили ранения.
- Избранный президент США Джо Байден заявил, что события являются "мятежом" и призвал Дональда Трампа содействовать прекращению протестов.
- В своем заявлении Трамп снова отказался признать итоги выборов, однако призвал своих сторонников прекратить участие в событиях.
- Утром 7 января Конгресс официально утвердил победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США.