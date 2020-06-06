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Беспорядки в США: в МИДе дали украинцам важные рекомендации

6 июня 2020, 03:28

В ведомстве призвали граждан нашей страны избегать мест массового скопления людей и не участвовать в демонстрациях.

протесты в сша i cant breathe
В МИДе призвали украинцев избегать массового скопления людей в США / GettyImages

Протесты в США - МИД Украины предоставило рекомендации украинским гражданам, которые в данный момент находятся в Америке. В первую очередь в ведомстве попросили избегать мест массового скопления людей и не участвовать в демонстрациях, где пострадала украинская журналистка.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИДа в пятницу, 5 июня.

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"В связи с продолжающимися акциями протеста в отдельных городах Соединенных Штатов Америки посольство Украины в США рекомендует гражданам Украины избегать мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях, неуклонно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране, выполнять законные требования правоохранительных органов, а также отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации", - сказано в нем.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию МИД призывает граждан Украины обращаться в консульства, контакты которых можно найти на сайте внешнеполитического ведомства.

Протесты в США

Как ранее писал Главред, в США с 26 мая продолжаются массовые протесты из-за гибели афроамериканца при задержании полицией.

В среду, 2 июля, протестующие пришли к Белому дому – официальной резиденции президента США. В связи с этим в федеральный округ Колумбия стянули около 1,6 тысяч американских военных. Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что военные готовы применить силу к активистам.

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