Трамп отдает власть Байдену: опубликовано заявление президента США

Трамп призвал к мирной передачи власти в США команде Байдена / Reuters

Действующий президент США Дональда Трамп сделал заявление в адрес американцев с призывом не допустить проявления насилия во время протестов. Граждане должны поддержать процесс мирной передачи власти команде Джо Байдена.

Как говорится в заявлении главы американского государства для телеканала Fox News, на фоне сообщений о возможных протестов политик призывает граждан не допустить проявления насилия.

"В свете сообщений о новых демонстрациях, я призываю не допускать насилия, нарушений закона и вандализма любого рода", - заявил Трамп, добавив, что его команда и США в целом не стремятся к поддержке различного рода беспорядков.

Кроме того, политик добавил, что ситуация в Америке нуждается в стабилизации.

"Я призываю всех американцев помочь ослабить напряженность и успокоить страсти", - сказал Трамп.

Более того, главный советник 45-го президента США акцентировал внимание на том, что Дональд Трамп призывает американских граждан поддержать процесс мирной передачи власти Джо Байдену.

"Президент Трамп просит всех американцев присоединиться к нему в обеспечении упорядоченной и мирной передачи власти на следующей неделе", - подчеркнул советник главы государства.

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