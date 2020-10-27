"Против нас развернули террористическую войну​": Лукашенко отреагировал на массовые забастовки в Беларуси

Лукашенко обвинил протестующих в переходе к терроризму / BELTA.BY

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на массовые забастовки, и заявил, что против страны ведут уже не только информационную войну, но и террористическую.

Об угрозах Лукашенко заговорил во время Всебелорусского народного собрания.

"Осталось совсем немного. Следующий этап - радикализация. Она происходит. Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь", - заявил Лукашенко, передает БЕЛТА.

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Лукашенко подчеркнул, что власть тогда чего-то стоит, если она умеет себя защищать и защищать свой народ: "Поэтому когда переступается красная линия, власть должна реагировать".​

"Ломают, крошат то, что создавалось всем государством в Минске многими десятилетиями или годами. А, самое главное, люди устали это все терпеть", - сказал он.

Также лидер Беларуси заявил, что студенты не имеют права участвовать в акциях протеста, и призвал отчислить студентов, которые выходят на протест в стране.

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