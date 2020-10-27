"Против нас развернули террористическую войну​": Лукашенко отреагировал на массовые забастовки в Беларуси

Александр Лукашенко заявил, что его страна начинается сталкиваться с террористическими угрозами.
Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на массовые забастовки, и заявил, что против страны ведут уже не только информационную войну, но и террористическую.
Об угрозах Лукашенко заговорил во время Всебелорусского народного собрания.
"Осталось совсем немного. Следующий этап - радикализация. Она происходит. Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь", - заявил Лукашенко, передает БЕЛТА.
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Лукашенко подчеркнул, что власть тогда чего-то стоит, если она умеет себя защищать и защищать свой народ: "Поэтому когда переступается красная линия, власть должна реагировать".
"Ломают, крошат то, что создавалось всем государством в Минске многими десятилетиями или годами. А, самое главное, люди устали это все терпеть", - сказал он.
Также лидер Беларуси заявил, что студенты не имеют права участвовать в акциях протеста, и призвал отчислить студентов, которые выходят на протест в стране.
Протесты в Беларуси - о чем ранее писал Главред:
- Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 13 октября выдвинула ультиматум Александру Лукашенко и его правящему режиму, согласно которому до 26 октября Лукашенко должен был подать в отставку, освободить политических заключенных и прекратить насилие на улицах.
- В воскресенье, 25 октября, в Минске состоялись массовые марши против режима Лукашенко. По оценкам оппозиции, в мероприятиях приняли участие более 100 человек.