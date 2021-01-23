Прямой удар в голову: в РФ протестующие жестко метелят силовиков

В РФ проходят массовые акции протеста / Скриншот

В России во время массовых акций протеста происходят драки между протестующими и полицейскими.

По официальной версии российских правоохранителей, зачинщиками беспорядков становятся участники митингов. Как сообщает ТАСС, участники акции на Пушкинской площади в центре Москвы устроили драки с сотрудниками правоохранительных органов.

При попытке полицейских и сотрудников ОМОН зачистить площадь протестующие устроили драки. Они хватают бойцов ОМОН, пытаются затащить их в толпу или сбить с ног, говорится в сообщении.

В то же время в Сети публикуют кадры, на которых запечатлены нападения на полицейских в ходе массовых акций протеста.

В Санкт-Петербурге возле Исаакиевского собора неизвестный мужчина отправил в нокдаун полицейского ГИБДД.

Неизвестный хлестким ударом в голову отправил полицейского в нокаут. Другой полицейский попытался задержать нападавшего, но тот, судя по всему, скрылся в толпе.

Во Владивостоке один из участников акции протеста напал на сотрудника полиции. Во время столкновений с протестующими полицейский получил несколько болезненных ударов.

Еще на одном видео запечатлено, как в Москве участники акции протеста прямо на улице начали играть в футбол каской, которую вероятно "потерял" один из силовиков.

Митинги в России: