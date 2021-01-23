Прямой удар в голову: в РФ протестующие жестко метелят силовиков

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина отправил в нокдаун полицейского.
В России во время массовых акций протеста происходят драки между протестующими и полицейскими.
По официальной версии российских правоохранителей, зачинщиками беспорядков становятся участники митингов. Как сообщает ТАСС, участники акции на Пушкинской площади в центре Москвы устроили драки с сотрудниками правоохранительных органов.
При попытке полицейских и сотрудников ОМОН зачистить площадь протестующие устроили драки. Они хватают бойцов ОМОН, пытаются затащить их в толпу или сбить с ног, говорится в сообщении.
В то же время в Сети публикуют кадры, на которых запечатлены нападения на полицейских в ходе массовых акций протеста.
В Санкт-Петербурге возле Исаакиевского собора неизвестный мужчина отправил в нокдаун полицейского ГИБДД.
Неизвестный хлестким ударом в голову отправил полицейского в нокаут. Другой полицейский попытался задержать нападавшего, но тот, судя по всему, скрылся в толпе.
Во Владивостоке один из участников акции протеста напал на сотрудника полиции. Во время столкновений с протестующими полицейский получил несколько болезненных ударов.
Еще на одном видео запечатлено, как в Москве участники акции протеста прямо на улице начали играть в футбол каской, которую вероятно "потерял" один из силовиков.
Митинги в России:
- 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.