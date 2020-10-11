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"Пусть благодарит Путина": Алиев обратился с призывом к Пашиняну

11 октября 2020, 15:55

Президент Азербайджана дал большое интервью по поводу военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Алиев
Ильхам Алиев / УНИАН

Азербайджанский президент Ильхам Алиев призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна публично благодарить президента России Владимира Путина за спасение его страны во время конфликта в Нагорном Карабахе

Об этом руководитель Азербайджана заявил в интервью порталу РБК.

"Когда Пашинян выдвинул нам всем ультиматум, когда он оскорбил чувства азербайджанцев, он должен был быть наказан за это, и мы это сделали. И пусть благодарит Путина за то, что в очередной раз Россия пришла на спасение Армении", — сказал Алиев.

Президент отметил, что Баку не раз обращался к Москве с просьбой повлиять на Ереван, который "на сто процентов" зависит от России.

"Во время боев в Нагорном Карабахе Азербайджан прорвал линию соприкосновения, изменил статус-кво, в Ереване случилось "отрезвление" С учетом этого у России есть "масса инструментов", чтобы за короткое время убедить Армению, что единственный выход из положения — уйти из Карабаха", ‒ подытожил он.

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Конфликт в Нагорном Карабахе – что было ранее:

  • Вооруженное столкновение Азербайджана и Армении в районе Нагорного Карабаха обострилось утром, 27 сентября. Ереван обвинил азербайджанскую сторону в ракетных ударах по непризнанной НКР, тогда как в Баку заявили о провокации Армении.
  • 1 октября США, Россия и Франция призвали стороны к прекращению огня и решению конфликта в дипломатической плоскости.
  • 10 октября Азербайджан и Армения договорились о перемирии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Однако уже спустя час оборонные ведомства двух государств сообщили о срыве договоренностей.
  • Президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что если Азербайджан будет нарушать перемирие, он обратится к Еревану с просьбой признать независимость НКР.
  • Глава армянского правительства Никол Пашинян призвал армянскую диаспору по всему миру попросить международное сообщество признать независимость Нагорного Карабаха.
Ильхам Алиев Никол Пашинян Война в Карабахе Конфликт в Нагорном Карабахе
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