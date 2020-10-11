"Пусть благодарит Путина": Алиев обратился с призывом к Пашиняну

Ильхам Алиев / УНИАН

Азербайджанский президент Ильхам Алиев призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна публично благодарить президента России Владимира Путина за спасение его страны во время конфликта в Нагорном Карабахе

Об этом руководитель Азербайджана заявил в интервью порталу РБК.

"Когда Пашинян выдвинул нам всем ультиматум, когда он оскорбил чувства азербайджанцев, он должен был быть наказан за это, и мы это сделали. И пусть благодарит Путина за то, что в очередной раз Россия пришла на спасение Армении", — сказал Алиев.

Президент отметил, что Баку не раз обращался к Москве с просьбой повлиять на Ереван, который "на сто процентов" зависит от России.

"Во время боев в Нагорном Карабахе Азербайджан прорвал линию соприкосновения, изменил статус-кво, в Ереване случилось "отрезвление" С учетом этого у России есть "масса инструментов", чтобы за короткое время убедить Армению, что единственный выход из положения — уйти из Карабаха", ‒ подытожил он.

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