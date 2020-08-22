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"Пусть не обижаются": Лукашенко принял жесткое решение из-за забастовки

22 августа 2020, 15:31

Александр Лукашенко рассказал о "черносотенцах" и "гибридной войне" против Беларуси.

лукашенко
Александр Лукашенко / Скриншот

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что бастующие предприятия в стране будут закрывать.

Как подчеркнул он во время митинга в Гродно, уже с понедельника предприятия, работники которых участвуют в акциях протеста, будут закрыты.

"Если кто-то не хочет работать - не надо. Мы их все равно не заставим, страна переживет. Но если предприятие не работает - с понедельника замок на ворота. Остановим, люди остынут, разберемся потом, кого пригласить на это предприятие. С понедельника", - заявил он.

Лукашенко также рассказал о попытках давления и угроз в адрес работников различных сфер со стороны противников власти.

"Я уже говорил: появилась так называемая черная сотня. В центре и здесь уже кое-где стали возникать отдельные центры, пока не возбудила прокуратура уголовное дело. Как только возбудили, половина или больше там разбежались, а эти спрятались под плинтус. Мы их вытащим всех", - подчеркнул он.

"Вы только подумайте, что они нам предлагают, эти "черносотенцы". Сегодня СМИ - это часть гибридной войны, которая развязана против Беларуси. Все сконцентрировано на СМИ. Начали давить, травить семьи. Начали запугивать детей, госслужащих, военных, журналистов. Это ненормально. Это будет пресекаться самым жестким образом", - заявил Лукашенко.

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"Я только что сказал: суббота, воскресенье на раздумье. С понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью", - добавил он.

Напомним, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская опубликовала обращение к рабочим белорусских предприятий. Она призвала продолжать забастовки.

В видеообращении Тихановская заявила, что будущее Беларуси зависит сейчас от единства и решительности беларусов.

Александр Лукашенко новости Беларуси стачка
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