"Путин боится": соратник Навального объяснил, почему оппозиционера пытались убить

Алексея Навального пытались убить по одной причине, считает его соратник / Reuters

Любое отсутствие в публичной сфере создателя Фонда борьбы с коррупцией – российского оппозиционера Алексея Навального, сильно вредит деятельности организации, поэтому его сейчас пытались убить.

Президент Российской Федерации Владимир Путин боится Навального, рассказал глава сети региональных штабов оппозиционера Леонид Волков в интервью Русской службе Би-би-си.

По его словам, оппозиционер своим присутствием в политической сфере наносит власти огромный политический ущерб.

"…Любое его (Навального – Ред.) отсутствие в публичной сфере вредит процессу сильно. Поэтому они придумали адские уголовные дела, поэтому они сажали его в спецприемники, поэтому на него нападали с зеленкой, поэтому его сейчас пытались убить… Путин его боится и таким образом реагирует", – поделился Волков.

Напомним, Алексею Навальному 20 августа стало очень плохо в самолете во время перелета из Москвы в Томск. Борт экстренно приземлился в Омске. Оппозиционер попал в местную больницу, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и впал в кому.

У политика сообщили, что его отравили чем-то подмешанным в чай, и обвинили Владимира Путина в причастности к отравлению.

Позже оппозиционера отправили в берлинскую клинику Шарите. В клинике сообщили, что Навальный отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.