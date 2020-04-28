"Путин очень сильно болен": бывший разведчик рассказал о вбросах

Из-за информационных вбросов Владимира Путина могут объявить неспособным выполнять свои функции, полагает Юрий Швец / Reuters

В российское информационное пространство вбрасывается информация о том, что президент РФ Владимир Путин очень сильно заболел, и вбросов достаточно для того, чтобы объявить его неспособным выполнять свои функции в будущем.

На главу РФ могут быть свалены все проблемы, которые накопились, рассказал бывший советский разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец в интервью журналистке Алесе Бацман.

По словам собеседника, Путин – наилучший козел отпущения, которого сейчас можно найти в России.

"…те утечки, которые… вбрасываются в российское информационное пространство о том, что очень сильно он (Путин – Ред.) заболел, скоро он нас покинет… – все они достаточны для того, чтобы объявить его неспособным выполнять дальнейшие функции, и все", – полагает экс-разведчик.

Ранее Юрий Швец говорил, что Владимира Путина могут убрать от власти в России несколькими способами. Бывший разведчик сказал, что у президента возможно что-то типа инфаркта.