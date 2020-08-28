Путин дал оценку действиям силовиков во время событий в Беларуси

Путин поддержал Лукашенко по событиям в Беларуси / Reuters

Представители силовых структур демонстрируют сдержанную позицию в отношении событий, которые происходят в Беларуси. Иностранные государства не осуждают массовые протесты и забастовки в РБ, демонстрируя, таким образом, двойные стандарты.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Россия 1.

По его словам, в других странах во время протестов события развиваются в ином ключе, а те политики, которые осуждают режим Лукашенко, не подвергают критике массовые протесты. Путин считает, что такой подход является "избирательным".

"Но если быть объективным, то я думаю, что правоохранительные органы Беларуси ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что. Посмотрите, что в некоторых странах происходит… Разве кто-то из тех, кто сейчас ставит что-то в вину Беларуси, белорусскому руководству, президенту Лукашенко, разве они осуждают эти акции. Я что-то ничего в этом смысле не видел. Почему такая избирательность?" – сказал Путин.Читайте такжеВойска МВД России помогут режиму Лукашенко: Путин сделал заявление

Также он подчеркнул, что такая позиция "внешних сил" связана с попыткой повлиять на внутриполитические процессы в Беларуси с целью лоббирования политических интересов.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента страны. ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко, тогда как внушительная часть белорусского народа назвала выборы сфальсифицированными и не признала Лукашенко избранным главой государства.

Сотрудники силовых структур применяли чрезмерное насилие по отношению к протестующим – избивали как активистов, так и случайных прохожих.Читайте также"Безупречная служба": Лукашенко наградил силовиков Беларуси медалями

В ходе акций были задержаны около 7 тысяч белорусов, которые жаловались на пытки и насилие в белорусских СИЗО.