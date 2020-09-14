УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

Путин дал оценку инициативе Лукашенко по изменению Конституции

14 сентября 2020, 16:10

Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку.

Лукашенко
Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку его режима / Reuters

Российский президент Владимир Путин считает, что инициатива действующего главы Беларуси Александра Лукашенко о внесении изменений в Конституцию является своевременной.

Об этом он заявил в ходе их совместного брифинга после переговоров, которые состоялись в понедельник, 14 сентября.

"Мы знаем о вашем предложении начать работу по Конституции. Считаю, что это логично, своевременно и целесообразно. Уверен, работа по этому направлению будет организована на высоком уровне и создаст условия для дальнейшего развития", - сказал Путин.

Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил Путина за поддержку официального Минска после президентских выборов на территории Беларуси.

Новость дополняется.

новости Беларуси Александр Лукашенко новости России Владимир Путин
Сейчас вы просматриваете новость «Путин дал оценку инициативе Лукашенко по изменению Конституции». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

16:39
Лукашенко на встрече с Путиным вспомнил Чечню
16:32
Немецкие врачи рассказали о состоянии здоровья отравленного Навального
16:28
Витамин А: ученые обнародовали 5 доказанных преимуществ для здоровья Видео
16:25
Назад дороги нет: почему украинцы уже не вернутся в российские соцсети
16:10
Путин дал оценку инициативе Лукашенко по изменению Конституции Видео
16:03
Путин дал Лукашенко кредит, а белорусам совет Видео
16:01
Кабмин разрешил въезд в Украину новой категории иностранцев: стала известно, почему
15:51
ВКонтакте возобновила работу Украине: появилась реакция Минкульта Видео
15:46
"Завидуйте молча": Холостячка Даша Квиткова без трусов показала эротическое фото
15:29
"В Украине ждет мучительная смерть": "вагнеровцы" назвали цель приезда в Беларусь Видео
15:27
Путин ответил Макрону по поводу отравления Навального Видео
15:25
Что такое пультовая охрана: 5 преимуществ пультовой сигнализации новости компании
15:21
Богдан рассказал, вернется ли в большую политику
15:17
Макрон и Путин по-разному оценили события на Донбассе Видео
15:06
Макрон сделал Путину предупреждение о вмешательстве России в Беларусь
15:02
Эльман Пашаев сам пришел к Ефремову и потребовал плату вперед
14:59
Ужесточение карантина в Киеве: Кличко назвал условия работы транспорта Видео
14:57
Макрон лично сообщил Путину, чем отравили Навального Видео
14:35
"Температура прыгнет вниз": украинцев предупредили о резком похолодании Видео
14:30
Появились симптомы COVID-19 – куда звонить и что делать Видео
14:25
Путин может аннексировать Беларусь завтра, если захочет - историк Видео
14:16
В оппозиции Беларуси сделали Москве предупреждение из-за поддержки Лукашенко Видео
14:11
Хоакин Феникс сыграет Джокера за 50 миллионов долларов
14:10
В моду на осень-зиму вернулись объемные кардиганы без пуговиц - фото Фото
13:48
Скандал с "вагнеровцами": в ГБР рассказали о хитром ответе Богдана на допросе
13:45
Ассоциация объяснила, как потребитель должен платить за доставку газа Видео
13:43
Жириновский предрек России судьбу Беларуси
13:38
Диета древних людей: выявлены преимущества нового режима питания Видео
13:30
"Какие большие глаза": Тина Кароль без белья засветила грудь Фото
13:18
От Ахметова до Порошенко: опубликован рейтинг богатейших украинцев Видео
13:14
В ТКГ рассказали, как Кравчук "заболтал" Россию и спас переговоры по Донбассу Видео
13:13
Аналитик спрогнозировал, как до конца недели изменится курс доллара
12:55
Роковой Патруль на HBO продлили на 3 сезон
12:30
В Минздраве назвали регионы, которым не светит ослабление карантина Видео
12:27
Настя Каменских на Танцях з зірками раскрыла дату выхода нового альбома Видео
12:20
Коронавирус в Украине - за день диагностировали почти 2,5 тысячи больных Видео
12:19
OKKO увеличила объемы продаж минеральных удобрений на 44% новости компании
12:18
Камни в почках: 4 способа избежать их Видео
12:10
Встреча Путина с Лукашенко: Тихановская выдвинула обвинение президенту РФ Видео
12:09
В Раде рассказали, стоит ли в Украине легализовать огнестрельное оружие
11:50
Представитель ОРДЛО в ТКГ рассказал, как отравление Навального помогло Украине Видео
11:29
Отравление Навального убийственным Новичком: в ФРГ сделали громкое заявление Видео
11:28
В Минздраве рассказали, в каких регионах сложнее всего ситуация с Covid-19
11:15
Лукашенко подпишет в бункере Путина унизительный мир мнение
10:58
Королева и Тарзан пригрозили судом за историю с ограблением и "любовницами"
10:57
Богдан обвинил ГБР в мошенничестве и рассказал о своем скандальном интервью
10:52
Покупка TikTok Microsoft - в корпорации рассказали, закончат ли сделку
10:46
Правительство одобрило проект государственного бюджета на 2021 год Видео
10:38
Финики: названы 7 удивительных преимуществ для здоровья Видео
10:30
"Будет еще хуже": в ВОЗ предупредили о росте числа смертей от COVID-19 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять