Путин дал оценку инициативе Лукашенко по изменению Конституции

Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку его режима / Reuters

Российский президент Владимир Путин считает, что инициатива действующего главы Беларуси Александра Лукашенко о внесении изменений в Конституцию является своевременной.

Об этом он заявил в ходе их совместного брифинга после переговоров, которые состоялись в понедельник, 14 сентября.

"Мы знаем о вашем предложении начать работу по Конституции. Считаю, что это логично, своевременно и целесообразно. Уверен, работа по этому направлению будет организована на высоком уровне и создаст условия для дальнейшего развития", - сказал Путин.

Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил Путина за поддержку официального Минска после президентских выборов на территории Беларуси.

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