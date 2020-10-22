Путин едко высказался о тех, кто ждет затухания России

Президент РФ заговорил о похоронах людей, которые ждут угасания РФ.
Президент Российской Федерации Владимир Путин едко высказался о тех, кто ждет постепенного затухания его страны.
Власти РФ беспокоит только то, как бы не простудиться на их похоронах, сказал Путин во время общения по видеосвязи с участниками дискуссионного клуба Валдай 2020, сообщает РИА Новости в Telegram.
"Хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит только одно – как бы не простудиться на ваших похоронах", – заявил глава государства.
Президент также сказал, что РФ адекватно оценивает свои военные, экономические, территориальные и интеллектуальные возможности, пишет ria.ru.
- Ранее ряд политиков и экспертов говорили, что России осталось недолго существовать.
- Бывший советский разведчик, сокурсник Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец заявлял, что президент РФ – "могильщик" страны, который виртуозно справляется со своей задачей.
Автор: Екатерина Присяжнюк