Путин едко высказался о тех, кто ждет затухания России

Владимир Путин едко высказался о людях, которые ждут постепенного затухания России / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин едко высказался о тех, кто ждет постепенного затухания его страны.

Власти РФ беспокоит только то, как бы не простудиться на их похоронах, сказал Путин во время общения по видеосвязи с участниками дискуссионного клуба Валдай 2020, сообщает РИА Новости в Telegram.

"Хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит только одно – как бы не простудиться на ваших похоронах", – заявил глава государства.

Президент также сказал, что РФ адекватно оценивает свои военные, экономические, территориальные и интеллектуальные возможности, пишет ria.ru.