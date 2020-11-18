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Путин готовит отход с поста президента – журналист

18 ноября 2020, 14:40

Российские власти страхуются на все случаи жизни, сказал Гордон.

Гордон полагает, что Путин готовит отход с должности президента РФ – Уход Путина в отставку
Владимир Путин готовит отход с должности президента РФ, полагает журналист / Reuters

Журналист Дмитрий Гордон считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин готовит отход с поста.

О подготовке отхода свидетельствует документ, в котором прописаны пожизненные гарантии для президентов, который одобрили в Госдуме РФ, рассказал Гордон в эфире телеканала Украина 24.

В то же время собеседник отметил, что российский лидер попросил парламентариев дать ему возможность побыть президентом еще на протяжении двух сроков.

По мнению Гордона, власти РФ "страхуются на все случаи жизни".

"…уже утвердили (документ – Ред.) – о пожизненном сенаторстве российских президентов, о гарантиях членам их семей, им лично… из того, что я видел – запрещено сажать, запрещено допрашивать. Что дает возможность сказать, что Путин готовит отход", – заявил журналист.Читайте такжеГенерал узнал, уйдет ли Путин в ближайшем будущем

новости России Владимир Путин Дмитрий Гордон
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