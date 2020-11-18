Путин готовит отход с поста президента – журналист

Российские власти страхуются на все случаи жизни, сказал Гордон.
Журналист Дмитрий Гордон считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин готовит отход с поста.
О подготовке отхода свидетельствует документ, в котором прописаны пожизненные гарантии для президентов, который одобрили в Госдуме РФ, рассказал Гордон в эфире телеканала Украина 24.
В то же время собеседник отметил, что российский лидер попросил парламентариев дать ему возможность побыть президентом еще на протяжении двух сроков.
По мнению Гордона, власти РФ "страхуются на все случаи жизни".
"…уже утвердили (документ – Ред.) – о пожизненном сенаторстве российских президентов, о гарантиях членам их семей, им лично… из того, что я видел – запрещено сажать, запрещено допрашивать. Что дает возможность сказать, что Путин готовит отход", – заявил журналист.Читайте такжеГенерал узнал, уйдет ли Путин в ближайшем будущем
- Ранее сообщалось, что российская Госдума в первом чтении одобрила проект закона, который предоставляет президенту РФ после его ухода с поста пожизненную неприкосновенность.
- Летом 2020 года в России решили внести поправки в конституцию, в частности, были обнулены президентские сроки Владимира Путина.
- Напомним, осенью британский таблоид The Sun со ссылкой на собственные источники писал, что Путин страдает болезнью Паркинсона и собирается покинуть пост главы государства в январе следующего года.
- Спикер Дмитрий Песков заявил, что сведения западного издания о наличии у Путина серьезной болезни – "полная чушь". Песков утверждал, что здоровье у лидера страны "отменное".