Путин хвастливо рассказал, когда в РФ сделают вторую вакцину от коронавируса

Владимир Путин / Reuters

Вторая российская вакцина от китайского коронавируса Covid-19, которую разрабатывают специалисты центра Вектор, появится в сентябре 2020 года.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью для телеканала Россия 24.

По мнению руководителя России, вторая вакцина будут надежной и эффективной.

Кроме того, Путин предположил ‒ российские вакцины будут конкурировать между собой, поскольку они не должны уступать друг другу по безопасности и эффективности.

Президент РФ также надеется, что стране удалось пройти пик заболеваемости коронавирусом, а медикам удалось создать необходимые условия для дальнейшей работы.

Читайте такжеЭпидемиолог рассказал об опасности путинской вакцины

Напомним, Спутник V ‒ первую российскую вакцину от коронавируса ‒ разработали специалисты центра имени Гамалеи. Сейчас проходят испытания второй вакцины в центре Вектор.

До того президент Владимир Путин заявлял ‒ одной из его дочерей два раза путем инъекции вводили первую зарегистрированную в мире вакцину от китайского коронавируса Covid-19(разработанную российскими медиками).