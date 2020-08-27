Путин хвастливо рассказал, когда в РФ сделают вторую вакцину от коронавируса

Владимир Путин утверждает - разработка второй вакцины от коронавируса в РФ уже на финальной стадии.
Вторая российская вакцина от китайского коронавируса Covid-19, которую разрабатывают специалисты центра Вектор, появится в сентябре 2020 года.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью для телеканала Россия 24.
По мнению руководителя России, вторая вакцина будут надежной и эффективной.
Кроме того, Путин предположил ‒ российские вакцины будут конкурировать между собой, поскольку они не должны уступать друг другу по безопасности и эффективности.
Президент РФ также надеется, что стране удалось пройти пик заболеваемости коронавирусом, а медикам удалось создать необходимые условия для дальнейшей работы.
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Напомним, Спутник V ‒ первую российскую вакцину от коронавируса ‒ разработали специалисты центра имени Гамалеи. Сейчас проходят испытания второй вакцины в центре Вектор.
До того президент Владимир Путин заявлял ‒ одной из его дочерей два раза путем инъекции вводили первую зарегистрированную в мире вакцину от китайского коронавируса Covid-19(разработанную российскими медиками).