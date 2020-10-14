Путин и Эрдоган срочно связались из-за Карабаха: о чем договорились

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган / Reuters

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Как сообщает пресс-служба Кремля, подробно обсуждена ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Президент РФ выразил обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона.

"Подчеркнута настоятельная необходимость солидарных усилий с целью скорейшего прекращения кровопролития и перехода к мирному урегулированию нагорно-карабахской проблемы. Высказана надежда, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта", - говорится в сообщении.

Стороны подтвердили важность соблюдения гуманитарного перемирия, договорённость о котором была достигнута 10 октября, отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

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27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах