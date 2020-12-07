Путин и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе

Путин и Меркель обсудили Украину / Reuters

В понедельник, 7 декабря, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили соблюдение перемирия на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры Германии и России провели телефонный разговор. Помимо ситуации на Донбассе они поговорили о вакцине против коронавируса и перемирии в Нагорном Карабахе.

"Путин и Меркель с удовлетворением констатировали, что в целом соблюдается перемирие на Донбассе", - указано в сообщении.

При этом лидеры двух стран озабочены из-за отсутствия прогресса в реализации политических аспектов Минских договоренностей 2015 года, а также решений "нормандской четверки", принятых год назад на саммите в Париже.

"Подтверждено намерение продолжить совместную работу в нормандском формате, в том числе по линии политических советников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины", - сказано в сообщении.

Ситуация на Донбассе – о чем сообщалось ранее: