Путин и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе

Лидеры Германии и Франции озабочены из-за отсутствия прогресса в реализации политических аспектов Минских договоренностей 2015 года.
В понедельник, 7 декабря, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили соблюдение перемирия на Донбассе.
Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры Германии и России провели телефонный разговор. Помимо ситуации на Донбассе они поговорили о вакцине против коронавируса и перемирии в Нагорном Карабахе.
"Путин и Меркель с удовлетворением констатировали, что в целом соблюдается перемирие на Донбассе", - указано в сообщении.
При этом лидеры двух стран озабочены из-за отсутствия прогресса в реализации политических аспектов Минских договоренностей 2015 года, а также решений "нормандской четверки", принятых год назад на саммите в Париже.
"Подтверждено намерение продолжить совместную работу в нормандском формате, в том числе по линии политических советников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины", - сказано в сообщении.
Ситуация на Донбассе – о чем сообщалось ранее:
- 6 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режим прекращения огня продолжается на Донбассе уже 133-й день, и за это время количество обстрелов уменьшилось в пять раз, а количество боевых потерь среди военных - в 10 раз. По его словам, в этот же период год назад в среднем каждые 72 часа погибал один украинский военный.
- Первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, что встреча в нормандском формате для урегулирования ситуации на Донбассе может состояться до конца года.