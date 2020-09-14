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Путин может аннексировать Беларусь завтра, если захочет - историк

14 сентября 2020, 14:25

Времени у главы Кремля на оккупацию Беларуси не так уж и много, убежден историк Юрий Фельштинский.

Путин,Лукашенко
Лукашенко не интересен Путину, убежден историк / Reuters

У президента Беларуси Александра Лукашенко нет будущего, как не было его у Милошевича. Но аншлюс Беларуси Россией - это, как ни печально, прерогатива России. Путин может аннексировать Беларусь завтра, если захочет. Заступиться за эту страну никто не сможет, заявил исследователь новейшей истории России, доктор исторических наук Юрий Фельштинский.

Об этом Фельштинский рассказал в интервью "Фактам".

"У Лукашенко нет будущего, как не было его у Милошевича. Но аншлюс Беларуси Россией - это, как ни печально, прерогатива России. Путин может аннексировать Беларусь завтра, если захочет. Заступиться за эту страну никто не сможет. Конечно, будет сопротивление. Конечно, будут жертвы. Конечно, будет осуждение России Евросоюзом (при молчаливой поддержке Путина Трампом). И тем не менее спасти Беларусь будет невозможн", - рассказал историк.

По его словам, Лукашенко сегодня вообще никого не интересует — ни Евросоюз, ни Путина.

"Но независимая Беларусь — гарантия европейской безопасности, поскольку является буфером между Россией и НАТО. По той же причине Беларусь — плацдарм для российского вторжения в Восточную Европу. Эта банальная истина известна всем, кто хоть раз посмотрел на европейскую карту", - добавил он.

Также Фельштинский подчеркнул, что времени у Путина на оккупацию Беларуси не так уж и много.

"На все это накладываются американские президентские выборы 3 ноября. Если Трамп проиграет, Путину следует поторопиться с оккупацией Беларуси. Если Трамп останется на второй срок — можно не спешить", - резюмировал он.

Переговоры Лукашенко с Путиным - что об этом говорилось ранее:

  • 14 сентября Александр Лукашенко улетел в Россию на переговоры с Владимиром Путиным, которые пройдут в формате тет-а-тет.
  • 13 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на пять близких к Кремлю источников на условиях анонимности сообщило, что Владимир Путин не верит в то, что протестующие сместят президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • 9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подготовку визита Александра Лукашенко в РФ и рассказал, планируют ли в Кремле поглощение Беларуси со стороны России. "Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь", - подчеркнул Песков.
  • 8 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности продолжить интеграцию с Россией.

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