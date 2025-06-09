"Путин может пойти на риск": чем обернется для Украины конфликт Трампа и Маска

Если в течение нескольких ближайших дней Трамп и Маск не помирятся, эта ситуация может превратиться в политический кризис в США.

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Ссора Маска и Трампа может навредить Украине / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, ua.depositphotos.com, facebook.com/DonaldTrump

Главные тезисы:

Импичмент Трампу не грозит

В США может начаться политический кризис

Мирные инициативы Трампа будут восприниматься критически

Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском в перспективе может грозить политическим кризисом в Америке, поэтому Трампа и Маска будут пытаться помирить. Также турбулентность в США повлияет и на Украину. Об этом в комментарии Главреду рассказал директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик.

По его словам, импичмент Трампу не грозит. Эта идея, поддержанная Маском, не получит развитие.

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"Как дальше будет развиваться этот конфликт Трампа и Маска, попытаются ли его потушить – это решится через несколько дней. Если в течение нескольких ближайших дней они не помирятся, это может превратиться в политический кризис", - сказал Кулик.

Эксперт считает, что Маск может уйти в свой политический проект. Трамп начнет преследовать его, а, соответственно, будет отказ в государственных субсидиях для космической компании Маска.

"Маск выйдет из проектов NASA. Далее будет преследование его компаний, Трамп натравит на него прокуроров. Маск инициирует расследование в Конгрессе и Сенате. Демократы могут подхватить педофильный скандал. Все это станет значительной проблемой для американской власти. Поэтому сейчас Трампа и Маска многие хотят помирить, по крайней мере, чтобы между ними было перемирие", - спрогнозировал Кулик.

Илон Маск - что о нем известно / Главред - инфографика

По его мнению, турбулентность в США подрывает позиции Америки. Поскольку Штаты – наш стратегический партнер, то это скажется и на Украине.

"Очевидно, отношение к Вашингтону в контексте этого конфликта приобретает гротескные формы, и это не играет на авторитет самих Штатов. В таком контексте инициативы США, в частности миротворческие, воспринимаются не так серьезно, как нам бы того хотелось. И это опосредованно влияет на Украину", - сказал Кулик.

Если желтая пресса подхватит обвинения Маска в отношении Трампа, что президент США якобы является педофилом, то отношение к мирным инициативам Трампа будет критическим.

"Трамп становится смешным. А конфликт между Трампом и Маском просто показывает уровень идиотизма нынешней американской политической элиты. Конечно, все это не пойдет нам на пользу. А если в команде Трампа пойдут по пути простых решений, это вообще покажет недееспособность американской администрации и может подтолкнуть Путина к каким-то рискованным действиям. Ведь Америке будет не до Путина – там больше будут заниматься твиттами Маска о Трампе и Трампа о Маске", - резюмировал Кулик.

Ссора Трампа и Маска - что известно

Как писал Главред, в какой-то момент Илон Маск исчез из публичного пространства. По данным Politico, о нем перестали вспоминать и Дональд Трамп, и Белый дом. Это может быть связано с тем, что рейтинг Маска ниже рейтинга Трампа, и его упоминание вредит Республиканской партии. Некоторые республиканцы прямо заявили: "С ним покончено, люди его ненавидят".

Трамп объявил, что Маск уходит из администрации. Это произошло на фоне сообщений о том, что их отношения обострились. В конечном итоге, их ссора перешла в публичную плоскость.

Известно, что раскол между Дональдом Трампом и Илоном Маском обострился после того, как Маск публично раскритиковал законопроект Трампа о налогах и расходах. Предприниматель назвал его "отвратительной мерзостью", резко выступив против увеличения дефицита бюджета США. В соцсети X Маск продолжил публичные нападки, иронично назвав законопроект Трампа "Big Ugly Bill" ("большой отвратительный законопроект").

Маск даже запустил опрос на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), в котором предложил создать новую политическую партию в США. Трамп, в свою очередь, пригрозил Маску прекратить финансирование.

Президент США Трамп жестко раскритиковал Маска. Лидер США заявил, что ранее поддерживал Маска, но теперь испытывает глубокое разочарование.

В свою очередь, Маск заявил, что именно его поддержка якобы помогла главе Белого дома победить на выборах. Также он намекнул на то, что Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна", хотя позже это сообщение миллиардер все же удалил.

На этом скандал не закончился. Трамп заявил, что Маск "сошел с ума", а в частных беседах обозвал его "заядлым наркоманом".

Отметим, Илон Маск активно финансировал его предвыборную кампанию Дональда Трампа. После победы республиканца на президентских выборах он возглавил департамент DOGE, задачей которого была оптимизация работы федерального правительства и сокращение государственных расходов.

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