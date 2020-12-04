Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем

Новоиспеченный чиновник будет курировать связи с международными организациями и ООН.
Президент России Владимир Путин назначил бывшего председателя правления АО Роснано Анатолия Чубайса специальным представителем главы государства по связям с международными организациями.
Как написано в указе, который опубликован на сайте Кремля, причина назначения - достижение целей устойчивого развития.
Отметим, документ вступил в силу со дня его подписания, то есть Чубайс уже приступил к выполнению своих должностных обязанностей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что новоиспеченный чиновник не будет числиться в штате, как государственный служащий.
"Анатолий Чубайс не будет госслужащим, он также не будет являться сотрудником администрации президента", — разъяснил он.
По словам Пескова, Чубайс на своей должности будет заниматься связями с международными организациями, относящимися к структурам ООН.
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Владимир Путин
Журналисты британского таблоида The Sun со ссылкой на собственные источники сообщили, что Владимир Путин страдает от болезни Паркинсона.
Издание также выяснило, что Путин собирается покинуть пост президент РФ в январе 2021 года.
Позднее путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что информация западных СМИ о наличии у российского лидера серьезной болезни является "полной чушью".
В ноябре нынешнего года произошел новый всплеск утечек и спекуляций ‒ по поводу якобы серьезных проблем со здоровьем у президента РФ Владимира Путина и его возможной скорой отставки.