Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем

Анатолий Чубайс / Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин назначил бывшего председателя правления АО Роснано Анатолия Чубайса специальным представителем главы государства по связям с международными организациями.

Как написано в указе, который опубликован на сайте Кремля, причина назначения - достижение целей устойчивого развития.

Отметим, документ вступил в силу со дня его подписания, то есть Чубайс уже приступил к выполнению своих должностных обязанностей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что новоиспеченный чиновник не будет числиться в штате, как государственный служащий.

"Анатолий Чубайс не будет госслужащим, он также не будет являться сотрудником администрации президента", — разъяснил он.

По словам Пескова, Чубайс на своей должности будет заниматься связями с международными организациями, относящимися к структурам ООН.

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Владимир Путин