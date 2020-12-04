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Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем

4 декабря 2020, 21:57
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Новоиспеченный чиновник будет курировать связи с международными организациями и ООН.

Анатолий Чубайс
Анатолий Чубайс / Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин назначил бывшего председателя правления АО Роснано Анатолия Чубайса специальным представителем главы государства по связям с международными организациями.

Как написано в указе, который опубликован на сайте Кремля, причина назначения - достижение целей устойчивого развития.

Отметим, документ вступил в силу со дня его подписания, то есть Чубайс уже приступил к выполнению своих должностных обязанностей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что новоиспеченный чиновник не будет числиться в штате, как государственный служащий.

"Анатолий Чубайс не будет госслужащим, он также не будет являться сотрудником администрации президента", — разъяснил он.

По словам Пескова, Чубайс на своей должности будет заниматься связями с международными организациями, относящимися к структурам ООН.

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Владимир Путин

  • Журналисты британского таблоида The Sun со ссылкой на собственные источники сообщили, что Владимир Путин страдает от болезни Паркинсона.

  • Издание также выяснило, что Путин собирается покинуть пост президент РФ в январе 2021 года.

  • Позднее путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что информация западных СМИ о наличии у российского лидера серьезной болезни является "полной чушью".

  • В ноябре нынешнего года произошел новый всплеск утечек и спекуляций ‒ по поводу якобы серьезных проблем со здоровьем у президента РФ Владимира Путина и его возможной скорой отставки.

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