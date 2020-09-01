Путин назвал коллаборационистами всех, кто смотрит на историю не так, как он

Путин высказался о Второй мировой войне / Reuters

Во вторник, 1 сентября, глава Кремля Владимир Путин заговорил о Второй мировой войне. Президент России назвал "коллаборационистами сегодняшнего дня" тех, кто согласен с переписыванием истории.

Об этом пишет РИА "Новости".

По словам Путина, все те, кто смотрит на историю не так, как он, можно охарактеризовать словами - коллаборационисты сегодняшнего дня.

"Тех людей, которые во время войны сотрудничают с врагом - их, как известно, называли всегда и везде коллаборационистами. Но тех, кто сегодня соглашаются с инициаторами переписи истории, вполне можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня", — сказал Путин.

Читайте также"Назло бабушке": у Путина оценили отказ от русского языка обучения в школах УкраиныНапомним, ранее сообщалось, главу Кремля Владимира Путина внутренне коробит, когда он слышит заявления президента Украины Владимира Зеленского о Второй мировой войне.

Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Отвечая на вопрос, будет ли продолжение у статьи российского лидера, посвященной Второй мировой войне, Песков подчеркнул, что "однозначно будет продолжение этой работы в плане недопущения коверкания истории" и искажения правды.