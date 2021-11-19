Путин – не президент для США после 2024 года: в Кремле разразились ответом на инициативу в Конгрессе

В Кремле не одобрили идею в Конгрессе США не признавать Путина президентом после 2024 года / Reuters

Москва расценивает инициативу в Конгрессе США о проекте резолюции Конгресса по непризнанию Владимира Путина президентом России после 2024 года в качестве, дескать, вмешательства во внутренние дела российского государства. В Москве категорически не приветствуют такие идеи. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Как сообщает РБК, он сказал о том, что проект резолюции является якобы доказательством вмешательства Вашингтона в дела других государств. Подобные идеи в Кремле не одобряют.Читайте такжеБольшинство россиян не видит Путина президентом после 2024 года – опрос

"Мы считаем неприемлемыми подобные инициативы конгрессменов, считаем это вмешательством в наши дела и убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом РФ. Ни одна другая страна мира, парламентарии ни одной другой страны мира не могут претендовать на это", - подчеркнул Дмитрий Пеков.

Инициатива в Конгрессе о непризнании Путина президентом РФ после 2024 года

В Палату представителей американского Конгресса внесли инициативу о непризнании Владимира Путина президентом России в том случае, если он снова станет главой государства после 2024 года. Авторы документа – "демократ" Стив Коэн и "республиканец" Джо Уилсон.

В пояснении к документу речь идет о том, что изменения в Конституцию России, которые были приняты в 2020 году, вступили в силу в нарушение международного законодательства. Поэтому Штаты не должны признавать Путина главой РФ после 7 мая 2024 года, когда завершится его очередной президентский срок.

В случае принятия резолюция будет носить рекомендательный характер.