Путин будет последним главарем российской империи – экс-депутат Госдумы

Владимир Путин будет последним главарем российской империи, спрогнозировал бывший депутат Госдумы / Reuters

Экс-депутат Госдумы России, журналист Игорь Яковенко полагает, что президент Владимир Путин будет последним главарем российской империи.

Нынешний глава государства является последней точкой сборки, которая может удерживать российскую империю, рассказал журналист в эфире Еспресо.TV.

По словам собеседника, после Путина будет очень сложно найти вариант такого "вселенского разводящего".

"…Человека, который будет, так сказать, выступать в качестве третейского судьи между Кадыровым (глава Чечни Рамзан Кадыров – Ред.) и силовиками федеральными. Ну, не возможно такого придумать. Просто невозможно. И поэтому я думаю, что Путин – это последний главарь этой империи…", – спрогнозировал он.

Ранее Игорь Яковенко говорил, что в России Владимир Путин держится у власти на паническом страхе элиты.

Напомним, социолог, политолог и директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко спрогнозировал, что Путина заменит "политбюро".