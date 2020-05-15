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Путин выдающийся "крестный отец" – экс-вице-премьер РФ

15 мая 2020, 18:58

"Семья" президента РФ самая сильная, утверждает Кох.

Альфред Кох сказал, что Путин выдающийся крестный отец – Путин новости
Владимир Путин выдающийся "крестный отец", сказал Альфред Кох / Reuters

Экс-вице-премьер России Альфред Кох полагает, что президента страны Владимира Путина нельзя оценивать как политического лидера.

Российского лидера необходимо оценивать как главу крупной мафиозной структуры, рассказал бывший чиновник в интервью журналисту Дмитрию Гордону, пишет издание Гордон.

По мнению Коха, окружение главы РФ – самая сильная "семья", а сам Путин является выдающимся "крестным отцом".

"…как глава крупной мафиозной структуры он (президент – Ред.), безусловно, выдающийся "крестный отец"… она ("семья", окружение Путина – Ред.) единственная, которая достигла цели, полностью слилась с государством и возглавила это государство", – сказал собеседник.

Ранее Альфред Кох прогнозировал, что в России Владимира Путина ждет постепенная "кимчениризация" и мумификация. Бывший вице-премьер добавил, что президент не тонкий человек, а "подворотня".

Владимир Путин Альфред Кох
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