"Есть Путин – нет России": оппозиционер сравнил путинизм с болотом

Есть Владимир Путин – нет России, утверждал оппозиционер / Reuters

Российский оппозиционер Юрий Медовар считает, что если в Российской Федерации есть при власти нынешний президент Владимир Путин, то страны нет.

Путинизм – это сплошное болото, в нем ничего не может развиваться, рассказал политик в интервью Obozrevatel.

Собеседник отметил, что в болоте нет ничего полезного, кроме клюквы и жаб. По его мнению, у РФ с Путиным нет будущего.

"...Это Володин (спикер Госдумы Вячеслав Володин – Ред.) говорит: "Есть Путин – есть Россия". А я говорю по-другому: "Есть Путин – нет России". В путинизме ничего не может развиваться. Это сплошное болото…", – заявил эксперт.

Напомним, бывший советский разведчик и сокурсник Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец поделился, что российского президента пытаются "слить" секретарь Совбеза Николай Патрушев и директор ФCБ Александр Бортников.