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Экс-вице-премьер РФ спрогнозировал будущее Путина

13 мая 2020, 04:20

Президент России не чувствует одиночества, полагает Кох.

Альфред Кох спрогнозировал, что Владимиру Путину светит постепенная мумификация – Путин новости сегодня
Владимиру Путину светит постепенная мумификация, спрогнозировал Альфред Кох / Reuters

Бывший вице-премьер Российской Федерации Альфред Кох, который живет в Германии, спрогнозировал, что у президента РФ Владимира Путина впереди постепенная мумификация и "кимчениризация".

Одиночество российского лидера может усугубляться, но он настолько не развит в культурном плане, что его не чувствует, рассказал экс-чиновник в интервью журналисту Дмитрию Гордону, пишет издание Гордон.

По словам собеседника, глава государства не тонкий человек, а "подворотня".

"Да ничего впереди (у Путина – Ред.). Постепенная "кимчениризация", мумификация. Я вижу новую какую-то эманацию пионеров, смотр песни и строя, бюсты, портреты, присяги, сочинения од, ораторий, романов, первая путинская премия, вторая путинская премия...", – спрогнозировал экс-вице-премьер.

Ранее бывший советский разведчик, сокурсник Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец прогнозировал, что российского президента могут убрать от власти несколькими способами.

Альфред Кох Владимир Путин Дмитрий Гордон
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