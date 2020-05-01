Сдали назад: в РФ сняли панно с Путиным и Сталиным из армейского храма

Именно так выглядело панно с Путиным и Шойгу / Новая газета

В строящемся храме Минобороны России сняли незаконченные панно с изображением президента РФ Владимира Путина и советского диктатора Иосифа Сталина.

Соответствующее сообщение опубликовало издание Новая газета со ссылкой на информированные источники.

По их информации, на месте, где были Путин, Сталин, глава Минобороны Шойгу теперь изображены монахи, держащие икону Корсунской Богоматери. Надпись "Крымская весна" заменили на надпись "Навеки с Россией" - тем самым уменьшив (но не убрав) намек на аннексию Крыма РФ в 2014-м.

По словам представителей РПЦ, демонтаж мозаики с изображением президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и Иосифа Сталина в главном храме ведомства напрямую связан с личным мнением главы государства.

Напомним, ранее в России изготовили ко Дню Победы специальные мозаичные панно с изображением президента Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу - для храма российский вооруженных сил. На них были изображены председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и глава ФСБ РФ Александр Бортников, а также советский диктатор Иосиф Сталин.