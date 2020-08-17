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В российском режиме важная поломка, Путин уйдет – эксперт

17 августа 2020, 17:38

Точно неизвестно, когда Путин уйдет, сказал его бывший советник.

Эксперт считает, что Путин уйдет – Путин новости
Владимир Путин уйдет, считает эксперт / Reuters

Старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне, российский экономист и экс-советник президента России Владимира Путина – Андрей Илларионов, спрогнозировал, что глава РФ уйдет.

В российском режиме уже сломалось что-то очень важное, рассказал Илларионов в интервью журналисту Дмитрию Гордону, сообщает издание Гордон.

По словам собеседника, точно неизвестно, когда Путин уйдет, он не останется.

"…В Беларуси – уже конец режима, его последнее издыхание. В России потребуется чуть больше времени, чуть больше сил… Уйдет (Путин – Ред.). Мы не знаем точно, когда он это сделает, но он уйдет, не останется", – сказал эксперт.

Ранее сокурсник Владимира Путина по институту КГБ, бывший советский разведчик Юрий Швец говорил, что президент РФ будет цепляться зубами за кремлевскую табуретку, пока эти зубы не разожмет "непреодолимая сила личного характера".

Андрей Илларионов Владимир Путин Дмитрий Гордон новости России
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