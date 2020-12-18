Путин оценил, как реализуется мирное соглашение по Карабаху

Президент РФ выступил на саммите СНГ, который прошел в видеоформате.
Соглашение, которое подвело черту под военным конфликтом в Нагорном Карабахе, в целом последовательно реализуется. Контингент российских миротворцев делает все необходимое для этого.
Об это заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на саммите СНГ, который прошел в видеоформате в пятницу, 18 декабря.
При этом русский президент сказал ‒ обострение конфликта в Нагорном Карабахе повысило риски распространения терроризма во всем регионе.
"Имевшие места боестолкновения, к сожалению, привели к многочисленным человеческим жертвам, обострили и без того непростую ситуацию в Закавказье в целом", — подытожил Путин.
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Война в Нагорном Карабахе - что было ранее
- Наиболее масштабное за последние годы обострение многолетнего армяно-азербайджанского вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 октября и продлилось до 9 ноября, когда Ереван, Баку и Москва подписали заявление о прекращении огня.
- Согласно договоренностям, миротворческий военный контингент России размещен на новой линии разграничения и вдоль Лачинского коридора.
- Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не могла оказать военную помощь Армении по Карабаху в рамках ОДКБ, и подчеркивал принадлежность региона Азербайджану.
Автор: Дмитрий Видоменко