Путин оценил, как реализуется мирное соглашение по Карабаху

Владимир Путин / Reuters

Соглашение, которое подвело черту под военным конфликтом в Нагорном Карабахе, в целом последовательно реализуется. Контингент российских миротворцев делает все необходимое для этого.

Об это заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на саммите СНГ, который прошел в видеоформате в пятницу, 18 декабря.

При этом русский президент сказал ‒ обострение конфликта в Нагорном Карабахе повысило риски распространения терроризма во всем регионе.

"Имевшие места боестолкновения, к сожалению, привели к многочисленным человеческим жертвам, обострили и без того непростую ситуацию в Закавказье в целом", — подытожил Путин.

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