Путин ответил Макрону по поводу отравления Навального / Reuters

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что голословные обвинения по делу российского оппозиционера Алексея Навального неуместны.

Об этом сообщает РИА Новости в Telegram.

Путин в беседе с Макроном заявил, что для выяснения реальных обстоятельств произошедшего с Навальным требуется передача ФРГ в Россию материалов.

В ходе разговора глава Кремля и президент Франции условились "способствовать тому, чтобы определить параметры возможного взаимодействия с европейскими партнерами" по Навальному.

Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Путину и лично рассказал ему, что французские эксперты подтвердили отравление Навального Новичком.

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