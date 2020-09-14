Путин ответил Макрону по поводу отравления Навального

Для выяснения реальных обстоятельств произошедшего с Навальным требуется передача ФРГ в Россию материалов, отметил глава Кремля.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что голословные обвинения по делу российского оппозиционера Алексея Навального неуместны.
Об этом сообщает РИА Новости в Telegram.
Путин в беседе с Макроном заявил, что для выяснения реальных обстоятельств произошедшего с Навальным требуется передача ФРГ в Россию материалов.
В ходе разговора глава Кремля и президент Франции условились "способствовать тому, чтобы определить параметры возможного взаимодействия с европейскими партнерами" по Навальному.
Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Путину и лично рассказал ему, что французские эксперты подтвердили отравление Навального Новичком.
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Отравление Навального – что было ранее:
- 14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
- 7 сентября отравленный российский оппозиционер Алексей Навальный был выведен из искусственной комы, заявили в клинике Шарите.
- 6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального.
- 2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.
- 2 сентября в Кабмине Германии сделали громкое заявление об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. В правительстве отметили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
- 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.
- 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.
Автор: Адриана Бубновская