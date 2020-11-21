Захват Крыма: Путин продлил эмбарго против Украины в ответ на санкции

Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин продлил экономические санкции против западных стран до конца 2021 года.

Соответствующий указ Путина опубликован на портале правовой информации РФ.

"Постановляю продлить с 1 января по 31 декабря 2021 года действие отдельных специальных экономических мер", — говорится в документе.

"Продуктовое эмбарго" продлено в отношении стран, принявших антироссийские санкции, в том числе Украины.

Как известно, ограничения были введены указом Путина в августе 2014 года в ответ на санкции западных стран, принятые после захвата Россией Крыма.

Санкции запрещают ввоз из стран, которые ввели санкции против Москвы, отдельных видов продовольствия, сырья, сельскохозяйственной продукции.

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Война санкций из-за Крыма

Как известно в июле 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий РФ, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине.

Первый этап санкций был введен еще в марте 2014 года - после аннексии Россией украинского Крыма.

В августе 2014 года Россия ввела ограничительные меры против стран Запада в ответ на их санкции. В частности, в Россию запрещено ввозить некоторые виды сельхозпродукции, сырья и продовольствия из США, государств ЕС, Канады, Австралии и других стран.

Позже эмбарго распространили на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн, а с 2016 года — на Украину. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.