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Захват Крыма: Путин продлил эмбарго против Украины в ответ на санкции

21 ноября 2020, 12:55

Экономические санкции РФ против западных стран продлены до конца 2021 года.

Путин
Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин продлил экономические санкции против западных стран до конца 2021 года.

Соответствующий указ Путина опубликован на портале правовой информации РФ.

"Постановляю продлить с 1 января по 31 декабря 2021 года действие отдельных специальных экономических мер", — говорится в документе.

"Продуктовое эмбарго" продлено в отношении стран, принявших антироссийские санкции, в том числе Украины.

Как известно, ограничения были введены указом Путина в августе 2014 года в ответ на санкции западных стран, принятые после захвата Россией Крыма.

Санкции запрещают ввоз из стран, которые ввели санкции против Москвы, отдельных видов продовольствия, сырья, сельскохозяйственной продукции.

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Война санкций из-за Крыма

  • Как известно в июле 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий РФ, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине.
  • Первый этап санкций был введен еще в марте 2014 года - после аннексии Россией украинского Крыма.
  • В августе 2014 года Россия ввела ограничительные меры против стран Запада в ответ на их санкции. В частности, в Россию запрещено ввозить некоторые виды сельхозпродукции, сырья и продовольствия из США, государств ЕС, Канады, Австралии и других стран.
  • Позже эмбарго распространили на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн, а с 2016 года — на Украину. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

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