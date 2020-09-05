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"Путин перешел рубеж": эксперт рассказал, как ЕС ответит на отравление Навального

5 сентября 2020, 06:02

Германия инициирует европейский процесс по принятию персональных санкций, подчеркнул Игорь Эйдман.

Навальный
Алексей Навальный / Reuters

Реакция в Германии на отравление российского оппозиционера Алексея Навального оказалсь беспрецедентной, заявил российский публицист и социолог Игорь Эйдман.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, есть консолидированная позиция германской элиты о том, что президент РФ Владимир Путин перешел рубеж.

Эксаперт прогнозирует "общеевропейский ответ" на отравление Навального. По его словам, Германия "инициирует европейский процесс по принятию персональных санкций".

"Взаимоотношения Германии с Россией ухудшаются, и это отражается на совместных проектах, в том числе и на Северном потоке-2. Есть ощущение, что если он и будет реализован – то в каком-то рахитическом варианте, который ничего не даст Кремлю", - добавил Эйдман.

Как известно 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали.Через два дня его эвакуировали из Омска в берлинскую клинику Charite.

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24 августа специалисты Charite заявили, что медицинские исследования свидетельствуют об отравлении Навального.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения против Москвы в отравлении оппозиционера Алексея Навального.

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Как подчеркнул он в комментарии журналистам, в Кремле считают, что нет "никакого повода" обвинять РФ в отравлении Навального ядом семейства Новичок.

Алексей Навальный отравление Навального новости России Игорь Эйдман
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